Dupa o perioada de trei ani de pregatiri, in Laboratorul de Radiochirurgie Stereotactica de tip Gamma Knife de la Spitalul de Neurochirurgie vor incepe primele proceduri. Pacientii vor putea astfel sa beneficieze de operatii pe creier fara bisturiu si fara dureri. „Radiochirurgia Stereotactica reprezinta astazi prezentul si viitorul in ceea ce priveste tratamentul majoritatii patologiilor neurochirurgicale, mai exact a leziunilor creierului. Am ajuns la maturitatea de a utiliza tehnologii de ultima generatie care ofera pacientilor siguranta, incredere, operatii complete, simple si nedureorase.…