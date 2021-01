De astăzi, restaurantul parlamentarilor are noi prețuri! Pare incredibil, dar este cel mai ieftin local din țară In noul meniu, cel pe 2021 al restaurantului parlamentarilor, prețurile pleaca de la 2,75 lei pentru o ciorba de legume. Ciorba de vacuța a la grec costa doar 5,36 lei, iar un piept de pui la gratar 4,5 lei. Cu 7 ”leuți”, aleșii țarii pot prinde putere cu un mic dejun copios, ce cuprinde doua oua ochiuri și cartofi prajiți presarați cu telemea rasa. Prezentatorul TVR Victor Țaruș a murit! A fost cel mai cunoscut realizator de emisiuni dedicate pescuitului La polul opus al preparatelor, cele mai scumpe sunt la preț de sandwich cumparat pe strada. O porție de pastrav la gratar cu lamaie costa 16,1… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

