- Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat ca aproape 47 din populația ținta s-a autorecenzat pana in 27 mai și ca de marți va incepe recenzarea pe teren. Marți incepe etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de reședința obișnuita a populației care…

- Etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022 incepe pe 31 mai. Aproape 47% din populatia tinta estimata s-a autorecenzat, informeaza Institutul National de…

- Social Incepe recenzarea pe teren, prin interviu fața-in-fața mai 30, 2022 10:55 Marți, 31 mai 2022, incepe etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai…

- Etapa de recenzare pe teren se va desfasura in perioada 31 mai – 17 iulie. In aceasta etapa, colectarea datelor de recensamant se va realiza prin interviu fata-in-fata, numai cu ajutorul tabletelor, chestionarul de recensamant fiind identic cu cel din etapa de autorecenzare. ”Pe 31 mai 2022, incepe…

- Peste 11 milioane de chestionare au fost transmise in etapa de autorecenzare din cadrul Recensamantului Populației și Locuințelor. In cele 11 saptamani de recensamant complet digitalizat, Institutul Național de Statistica a stabilit o premiera absoluta: Romania este țara din UE care a inregistrat…

- Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica, a anunțat ca, in urma interesului crescut pentru autorecenzare manifestat de populatie in ultimele zile, peste 400.000 de chestionare completate zilnic, comparativ cu o medie de 120.000 de chestionare completate pe zi in perioada anterioara,…

- Institutul National de Statistica a anuntat ca vineri va avea loc o conferinta de presa pe tema Recensamantului Populatiei si Locuintelor, ca urmare a deciziei extraordinare a CCRPL (Comisia Centrala a Recensamantului Populatiei si Locuintelor) privind prelungirea perioadei de autorecenzare si noul…