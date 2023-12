De-ale Puterii: Săraci și vinovați, de sărbători Doamna casiera, dupa ce trece prin bip-bip lucrurile pe care vreau sa le cumpar, ma privește adanc in ochi și ma intreaba: ― Doriți sa donați pentru copiii saraci doi lei? Ma uit in spatele meu. Coada de cumparatori cu coșuri pline de cumparaturi. Vreo zece coșuri in spatele meu. Inaintea mea au ieșit alte zece coșuri pline. Platite de cumparatori. In paralel inca vreo zece case de marcat, fiecare cu cate alți zece cumparatori, fiecare cu coșul lui plin de cumparaturi. Intreb retoric: ― Magazinul doneaza și el doi lei la fiecare cumparator pentru copiii saraci? Doamna casiera ridica din umeri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

