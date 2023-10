Se vorbește, pe alocuri cu entuziasm, despre importanța vizitei de solidaritate (clasificarea la nivel diplomatic) efectuate de domnul Ciolacu in Israel. O premiera, in mod cert, domnul Ciolacu a fost primul oficial de rang inalt al unei țari membre NATO și UE care s-a aventurat in Israel dupa atacul barbar al Hamas. O vizita cruciala pentru Romania, comenteaza unii analiști extrem de binevoitori fața de Putere. O fi fost, un prieten ca Israelul e intotdeauna ceva de dorit. Deși, din nefericire, la acel nivel, statul Israel este reprezentat de o persoana deloc frecventabila, așa cum s-a dovedit…