De-ale Puterii: Comentez, deci exist! Inainte ca internetul sa le fie impus, oamenilor nu le pasa prea mult de cei din jur. Bine, familia, colegii, prietenii, sefii, sefutii si altii ca ei contau. Parerile lor contau. Si daca mama sau seful sau sotul sau prietena spuneau cate ceva despre tine, pe fata sau pe la spate, fireste ca iti pasa. Doar erau apropiati de tine. Sau soarta ta depindea intr-o oarecare masura de cei care isi dadeau cu parerea. Asa ca fireste ca iti pasa de ce credeau despre tine. Dupa ce internetul s-a infiltrat in omenire pana la capat, lucrurile s-au schimbat. La inceputuri, in internet erau niste articole lungi,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luna decembrie vine cu cele mai bune vești pentru o zodie! Acești nativi vor fi salvați de credința in perioada care urmeaza și se vor bucura de ceea ce merita cu adevarat in viața. Ei vor avea parte numai de lucruri bune și noroc la bani, iubire, dar și in cariera. Iata cum li se va schimba viața.

- Cand oamenii inca nu inventasera statul, electricitatea si microprocesorul, vestile circulau greu dintr-un loc in altul. Erau niste sate, abia unite de niste drumuri sau carari, iar negustorii, calatorii si barzii mergeau dintr-un sat in altul si duceau vesti. Fireste, erau vesti vechi, dar pentru ascultatori…

- Cata vreme asezarile oamenilor erau conduse de oameni care nu depindeau de altii, gen sfatul batranilor, staroste, primar sau altceva, nu existau mari pricini de discordie intre oamenii asezarii. Alesii sa conduca erau acolo prin consens general si nu erau platiti din bunurile comunitatii, ci aveau…

- Aceste zodii au abilitați unice in a-și urma calea și a-și construi propriul destin, refuzand sa fie ingradiți de ceea ce societatea impune. Acești nativi sunt pur și simplu neinfricați sa iși faca propriile alegeri și sa iși traiasca viața așa cum doresc. Ei nu se vor lasa influențați de prejudecați…

- Zodia vedeta a lunii noiembrie. Acești nativi vor avea toate motivele sa radieze de fericire in perioada urmatoare, asta pentru ca vor avea noroc pe toate planurile și se vor bucura de iubire, bani și succes in cariera. Ei vor avea parte de tot ce iși doresc. Viața lor se va schimba radical, mai ales…

- BerbecBerbecul astazi – mai ales, in chestiuni profesionale – va trebui sa se bazeze doar pe sine, cei din jur vor fi prea nestatornici pentru a se baza pe ei. TaurInainte de a incepe lucrul la un nou proiect, analizați rezultatele cazurilor anterioare – acest lucru va va ajuta sa evitați greșelile…

- „De cand am preluat eu partidul nu am avut astfel de cazuri. Sper sa fie printre ultimele… Nimeni care are o problema penala nu va mai candida din partea PSD”, a spus premierul Ciolacu la Antena 3. ”Eu n-am vazut in viața mea atația bani la un loc!(… )E o fapta pe care eu nu credeam ca o s-o mai vad…

- Anul 2023 a adus o serie de evenimente astrologice semnificative, iar luna octombrie se anunța a fi un moment deosebit de important pentru nativii din zodiile cardinale. Acești nativi se pregatesc sa faca fața celei mai mari transformari din acest an, iar implicațiile asupra vieților lor sunt semnificative.