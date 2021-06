De-a gaia-mațul cu alerta Guvernul prelungește starea de alerta cu inca 30 de zile, incepand cu 12 iunie. Aș indrazni sa spun ca nejustificat. Datele furnizate de Institutul Național de Sanatate Publica arata ca numarul cazurilor de imbolnaviri este intr-o scadere continua de mai bine de doua saptamani. Tendința, de asemenea, este descrescatoare și pentru perioada urmatoare. Cel mult […] The post De-a gaia-mațul cu alerta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

