- Se implinesc opt ani de la rapirea și torturarea unui cuplu din Vertiujeni, raionul Florești, de catre milițieni din stanga Nistrului, invinuit de un presupus furt a doi iepuri. Victimele continua sa-și caute dreptate, menționeaza Promo-Lex.

- Doua mașini, o autoutilitara și un autobuz au fost implicate luni dimineața intr-un accident in zona comunei clujene Florești. O femeie a murit, iar alte doua persoane au fost transportate la spital. Conform IPJ Cluj , accidentul s-a produs pe DN1 E60, in afara localitații Florești. Conform primelor…

- Continue reading Doi barbați de 19 și 37 de ani din Florești și Cluj-Napoca, identificați dupa ce ar fi furat sute de panouri de cofrat și o remorca auto, cu prejudiciu de mii de euro, sunt cercetați penal și au fost arestați preventiv at Info real.

- O femeie din Cluj a postat pe Reddit un anunt pentru a cauta „cel mai urat mirositor gunoi”. Aceasta a oferit si bani celui care o va ajuta sa gaseasca gunoiul pentru a se razbuna „pe cineva care de cateva luni de zile ii tot face viața un calvar”.Anuntul femeii a devenit viral pe Reddit si a starnit…

- Doi barbați din Florești au fost reținuți dupa ce au spart o casa de pe strada Kos Karoly, din Cluj-Napoca. Cei doi au patruns ”in perioada 2 - 15 ianuarie a.c., prin escaladarea și spargerea unei ferestre, ar fi patruns intr-un imobil situat pe strada Kos Karoly din municipiul Cluj-Napoca, de unde…

- "Ministerul Sanatatii din Romania este solidar cu victimele cutremurului catastrofal care a provocat mii de decese si raniti in Turcia si in Siria si ofera sprijin autoritatilor turce. (...). ”Ministerul Sanatatii, impreuna cu Universitatile de Medicina si Farmacie mobilizeaza profesionistii din sanatate…

- Polițiștii clujeni au efectuat trei percheziții, zilele trecute, in Florești. Au fost vizați mai mulți barbați din cartierul de rromi. Aceștia sunt acuzați ca au furat peste 600 de panouri de cofrare. Prejudiciul in dosar se ridica la 15.000 de euro. In timp ce unul dintre barbați a furat de trei ori,…

- O femeie care este mama a 9 copii, a fost condamnata pentru abuz de incredere. Aceasta ar fi inchiriat succesiv doua apartamente din Florești, de unde a furat lenjeriile de pat, frigiderul și aspiratorul.