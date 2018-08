De 4 ani participantii BikeFest reincarca energia Planetei la Energy Boutique

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ceh al justitiei, Tatana Mala, a demisionat luni, in urma unor acuzatii de plagiat in teza sa de doctorat, la numai 13 zile dupa ce a preluat functia, informeaza DPA, care preia agentia de presa ceha CTK. Mala, in varsta de 36 de ani, este si deputata din partea ANO, partid de guvernamant,…

- Italia vrea sa-si inchida porturile pentru navele care efectueaza misiuni de salvare in Marea Mediterana si aduna la bord migranti salvati in largul tarmurilor libiene, a declarat duminica ministrul italian de interne Matteo Salvini, citat de AFP. "Joi voi pune pe masa reuniunii europene de…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi a precizat, vineri, ca nu isi da demisia si ca nu au fost delegate atributiile manageriale, in contextul deciziei Curtii Constitutionale privind procedura revocarii sale de catre presedintele Klaus Iohannis. "Nu imi dau demisia. Atributiile manageriale…

- Romania este prima tara europeana care a exportat gaze, acum 60 de ani, iar acum raspunderea depaseste cadrul national si regional, intrucat Romania este esentiala pentru securitatea energetica a intregii Europe, a declarat, luni, Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene. Sefcovic,…

- O agentie din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite a cumparat recent o cantitate totala de 105.000 de tone de grau de panificatie care va fi livrat Yemenului, au declarat miercuri pentru Reuters o serie de traderi europeni. Graul ar urma sa provina din regiunea Marii Negre, cel mai probabil…

- Un francez a castigat in doua randuri, in decurs de 18 luni, marele premiu de un milion de euro la My Million, loterie complementara la Euro Millions. Potrivit calculelor unor profesori de matematica pe care cotidianul i-a intervievat, jucatorul avea o sansa din 16 miliarde de a recidiva,…

- Contribuabilii persoane fizice au datorii catre stat de 14-15 miliarde de lei acumulate in ultimii cinci ani, iar Ministerul Finantelor vrea sa stimuleze achitarea lor anul acesta, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la o conferinta de specialitate. "Am vorbit de acest…

- Companiile aeriene din intreaga lume ar urma sa inregistreze in acest an profituri mai mici comparativ cu rezultatele record de anul trecut, din cauza cresterii costurilor cu combustibilul, a estimat luni Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA). Conform prognozelor IATA,…