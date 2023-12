De 3 ori femeie! Povestea unei campioane mondiale de judo Alina Cheru, campioana mondiala de la Ju no Kata, este și antrenoare de judo și mama unei fetițe de 11 ani. Alina a inceput sportul de performanța in urma cu 30 de ani, iar din 2009 face pereche cu Alina Zaharia, la Kata, proba demonstrativa a procedeelor de judo. Cele doua prietene sunt de 11 ori la rand campioane europene, iar de curand s-au intors de la Abu Dhabi cu bronzul mondial. Alina Cheru și Alina Zaharia sunt romancele campioane mondiale la judo Kata, proba demonstrativa a judo-ului cu mișcari prestabilite, pe care toți sportivii le fac la fel. Fetele s-au intors cu medalii de bronz… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin a Frantei și-a trecut in palmares al treilea titlu mondial din istorie, dupa ce a caștigat finala Campionatului Mondial in fața Norvegiei cu scorul de 31-28. Reprezentantele „cocoșului galic” au intrat la pauza cu un avans de trei goluri, 20-17, și au gestionat bine finalul…

- Gala Canotajului Romanesc a premiat toți sportivii și antrenorii care s-au distins in 2023, la seniori, tineret, juniori, iar Simona Radiș a fost desemnata din nou „Sportivul anului”, la fel ca in 2022 Gala Canotajului Romanesc a strans la Clubul Diplomatic din București toata crema din sportul cel…

- Gabriela Szabo implinește marți 48 de ani. Multipla campioana la atletism a urcat de zece ori pe podiumul Campionatelor Mondiale, atat in sala, cat si in aer liber, de sapte ori pe cea mai inalta treapta, iar la Europene a obtinut cinci medalii, dintre care doua de aur.

- Clubul constantean a cucerit aurul, atat la trio, la categoria ND Trio 9 11 ani , cat si la Grup ND,, dar si medalia de argint, la individual. Sportivele de la ACSA Itrsquo;s What I Love by Elena Rusa Constanta, club afiliat la Federatia Romana de Gimnastica, au avut evolutii deosebite si la Campionatul…

- In vreme ce tricolorii se chinuie sa se califice la Europene, Romania a devenit campioana mondiala la minifotbal. A caștigat cu emoții, in fata Kazahstanului, finala din Emiratele Arabe Unite. A fost 2-2 dupa 60 de minute de joc și 12-11 la loviturile de departajare.

- Romania a devenit CAMPIOANA MONDIALA! Romanii s-au intors cu aurul de la CAMPIONATUL de degustare de VINURI O echipa de 5 degustatori romani a castigat Campionatul Mondial de Degustare in Orb, care a fost organizat in regiunea Provence din Franta. Echipa a degustat 6 vinuri albe si 6 rosii din intreaga…

- Cea de-a XI-a Conferința naționala a OFA UGIR, din 29 septembrie 2023, a generat idei și soluții variate pentru dezvoltarea afacerilor celor peste 125 de participanți – antreprenori și reprezentanți ai instituțiilor din județele Suceava și intreaga regiune Nord-Est și din țara. Pentru ca discuțiile…

- Clubul CSU Craiova are toate motivele de mandrie si bucurie la finele Campionatul Balcanic de judo din Bosnia si Hertegovina (23-24 septembrie). Alexia Usurelu, sportiva legitimata la clubul din Banie si pregatita de Mihai Voinea a obtinut medalia de argint la cat -78 kg si a devenit, astfel, vicecampioana…