Dayana redefinește retroul în ,,Trece viața” Trec zilele pe rand, spre nicaieri zburand Dayana s-a decis sa ne treaca prin toate starile posibile cu muzica ei. Cea mai noua piesa semnata de artista, „Trece viața”, curge melodic la fel de lejer precum trecerea timpului. Piesa te va regasi valsand sau pierzandu-te melancolic printre cele mai frumoase amintiri, amintiri in care vinilurile se invartesc pe pick-up, iar sunetele creeaza o atmosfera plina de farmec. Versurile și linia melodica au fost scrise de Dayana, iar producția muzicala a fost realizata de DOMINO. ,,Piesa e inspirata de una dintre piesele mamei mele, care se numește . Am scris… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

