- Perspectivele pentru economia globala s-au imbunatațit pe fondul semnelor ca inflația se retrage de la nivelul maxim din ultimele patru decenii, a declarat șefa Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, la Forumul de la Davos, potrivit The Guardian.Chiar și așa, Georgieva a avertizat impotriva…

- Cresterea brusca a numarului de cazuri de COVID-19 in China nu ar trebui sa aiba un impact semnificativ in Europa, intrucat variantele virale care circula in tara asiatica sunt deja prezente si pe Batranul Continent, a anuntat marti OMS, informeaza AFP."Recrudescenta actuala din China nu ar trebui sa…

- Pentru o mare parte a economiei globale 2023 va fi un an dificil, deoarece principalele motoare ale cresterii globale, Statele Unite, Europa si China, se confrunta cu o incetinire a activitatilor, a declarat duminica directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite…

- Noul an va fi ”mai greu decat anul pe care il lasam in urma. De ce? Pentru ca cele trei economii majore - SUA, UE si China - incetinesc toate simultan”, a declarat Georgieva in emisiunea ”Face the Nation” a CBS.In octombrie, FMI si-a redus perspectivele de crestere economica globala in 2023, reflectand…

- Qatarul a anunțat, luni, un acord de furnizare de gaz natural lichefiat (GNL) pe 27 de ani cu China, afirmand ca este vorba despre „cel mai lung termen” vazut vreodata in aceasta industrie, pe fondul unei crize energetice globale declanșate de razboiul inceput de Rusia in Ucraina. Anunțul vine in contextul…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, pledeaza pentru mentinerea sprijinului Statelor Unite pentru Ucraina si dupa scrutinul parlamentar din noiembrie, avertizandu-i pe politicienii republicani ca o eventuala reducere a implicarii SUA in Europa ar consolida pozitiile Rusiei si Chinei, informeaza…