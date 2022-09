Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici (17 ani) și Patrick Sebastian Dinu (17 ani) s-au calificat in finala probei de 100m liber la Campionatul Mondial de Inot pentru juniori. David Popovici și Patrick Sebastian Dinu vor inota in finala pe 4 septembrie, de la ora 2:02 (ora Romaniei) David Popovici a avut cel mai bun timp…

- David Popovici s-a calificat sambata in semifinalele probei de 100 de metri liber de la Campionatul Mondial de natație pentru juniori de la Lima, Peru, dupa ce in serii a realizat, fara sa forțeze, al doilea cel mai bun timp al calificarilor, 49.14 secunde. Competiția poate fi urmarita LIVE AICI .…

- David Popovici și ștafeta mixta a Romaniei, Bianca Costea și Vlad Stancu vor concura in aceasta noapte in finalele de la Mondialele de natație pentru juniori de la Lima. Trei curse in care sportivii noștri spera sa ia medalii.UPDATE 1 august, ora 20.00. Ștafeta combinata de 4x100 m liber a Romaniei…

- Stafeta combinata de 4x100 m liber, formata din David Popovici, Patrick Sebastian Dinu, Rebecca Aimee Diaconescu si Bianca-Andreea Costea, s-a calificat, joi, in finala la Campionatul Mondial de inot pentru juniori, la Lima. Cei patru romani au inregistrat timpul 3:31.58, cel mai bun al seriilor. Finala…

- David Popovici s-a calificat, miercuri, in finala probei de 200 m liber la Campionatul Mondial de inot pentru juniori de la Lima. Popovici a obtinut cel mai bun timp din serii, 1:49.40. Celalalt roman care a concurat la 200 m liber, Stefan Cozma, s-a clasat pe locul 17 in serii. La feminin 100 m liber,…