David Popovici și Constantin Popovici, cei mai buni înotători din Europa! Performanța extraordinara reușita de David Popovici și de Constantin Popovici. Cei doi au fost desemnați caștigatori ai distincțiilor 2022 LEN Awards. Liga Europeana de Natație a publicat lista cu sportivii care au caștigat ediția 2022 a LEN Awards. Aflați pe lista nominalizaților, David Popovici și Constantin Popovici au ieșit caștigatori la secțiunea “cel mai bun inotator”, respectiv “cel mai bun saritor la high diving”. Premiile LEN Awards se acorda incepand din 2008, pe baza voturilor federațiilor de specialitate din Europa. Dar din acest an, pentru prima data in istorie, fanii și-au putut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

