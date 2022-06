David Popovici NU a învins sistemul Performanța inotatorului de 17 ani, David Popovici, dublu medalliat cu aur la Europenele de la Budapesta merita toate aprecierile. O singura eticheta trebuie insa desprinsa de pe reușita de excepție a lui Popovici: omul care a invins sistemul. Puștiul-minune a invins in pofida sistemului, dar nu a invins sistemul. Ca o paranteza, nici nu ar […] Articolul David Popovici NU a invins sistemul apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

