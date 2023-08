Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a ales o destinație interna de vacanța dupa participarea la Campionatele Mondiale de la Fukuoka. Inotatorul de 18 ani a fost surprins zilele trecute la Baile Sarate Telega, o locație din Prahova cunoscuta pentru beneficiile ei terapeutice. Cel mai in voga sportiv al Romaniei a oferit…

- David Popovici, 18 ani, a revenit in duminica dimineața in Romania, dupa Campionatele Mondiale de la Fukuoka, Japonia. Alaturi de Camelia Potec, președintele Federației Romane de Natație și Pentatlon Roman, David a susținut o conferința de presa la Salonul Oficial de la Aeroportul „Henri Coanda” (Otopeni).„Va…

- Inotatorul roman Andrei Anghel a ratat calificarea in finala probei de 50 m spate din cadrul Campionatelor Mondiale de natatie de la Fukuoka (Japonia), dupa ce a fost inregistrat, sambata, cu al zecelea timp din semifinale, 24 sec 95/100, informeaza Agerpres.Americanul Justin Ress, 24 sec 35/100,…

- David Popovici s-a clasat pe locul 6 la finalul cursei de 100 de metri liber din cadrul Campionatelor Mondiale de la Fukuoka (Japonia). Acesta a inotat pe culoarul doi și a fost cronometrat cu timpul 47.83. In semifinale, el a avut timpul 47.66. Inotatorul roman era campion mondial en-titre și deținea…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat miercuri in semifinalele probei de 100 m liber, in care detine titlul si recordul mondial, din cadrul Campionatelor Mondiale 2023 de natatie de la Fukuoka.

- David Popovici a luat startul la Campionatele Mondiale de Natație din Japonia, de la Fukuoka. Inotatorul roman s-a calificat in semifinalele cursei de 200 metri liber cu al treilea timp al seriilor. Cand vor avea loc semifinalele și cu cine va lupta David Popovici pentru medalia de aur. Ce timp a avut…

- Sportiva romana Amelie-Enya Foerster, in varsta de 16 ani, s-a clasat, joi, pe locul 48 in proba feminina de sarituri in apa de la trambulina de 3 metri desfașurata in cadrul Campionatelor Mondiale de Natație de la Fukuoka (Japonia). Romanca, notata cu 188,95, a ratat calificarea in semifinalele probei,…

- David Popovici este deja in Țara Soarelui Rasare, unde se pregatește pentru Campionatele Mondiale de la Fukuoka, ce debuteaza pe 23 iulie, recordmenul mondial intrand in concurs a doua zi. David Popovici, dublu campion mondial anul trecut, la 100 și 200 metri, este extrem de atent in pregatirea Campionatelor…