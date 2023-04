Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul David Popovici, dublu campion mondial si european, a declarat, miercuri, cu prilejul semnarii unui parteneriat pe patru ani cu Raiffeisen Bank, ca nu se intereseaza deocamdata de castigurile obtinute pana acum din sport, potrivit Agerpres.„Nu stiu daca ma credeti, dar este adevarat, tatal…

- Aplicatia de loializare si recompensare Raiffeisen Smart Market isi diversifica serviciile prin adaugarea solutiei de calcul a amprentei de carbon, unica pe piata, informeaza banca, printr-un comunicat."Odata cu noua facilitate, clientii digitali ai bancii nu vor fi doar recompensati prin ofertele…

- Deși calugarul a negat faptele, el a fost condamnat și acum trebuie sa ispașeasca 5 ani de inchisoare. Conform monitorulsv.ro, principala victima din acest caz a fost Mihail, starețul Manastirii Rașca.Calugarul a fost imputernicit sa reprezinte manastirea in fața autoritaților competente pentru a obține…

- Problema grava: abuz de pensii speciale. Romania se confrunta cu o problema serioasa in piata muncii, de natura structurala, cu o participare prea mica la activitatea economica, precum si cu un abuz de pensii speciale la varste foarte mici, sustine Ionut Dumitru, economist sef Raiffeisen Bank. Problema…

- David Popovici, a fost desemnat in aceasta seara sportivul anului 2022 in Romania, in cadrul Galei Sportivul Anului.Campion mondial și dublul campion european de seniori la inot, in probele de 100 și 200 de metri, David Popovici, a fost desemnat joi, 26 ianuarie, sportivul anului 2022 in Romania.…

- Pana pe 30 aprilie se deruleaza a șasea ediție a competiției „Susțin educația financiara in comunitatea mea”, care are ca scop incurajarea activitaților de educație financiara in licee. In cadrul competiției, elevii de liceu parcurg cursul digital „Finanțele mele”, in urma caruia dobandesc noțiuni financiare…