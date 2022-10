David Popovici, enervat de zvonul că și-ar fi luat o limuzină! Cum a reacționat campionul David Popovici s-a aratat indignat de fake news despre el ce a dat o ”palma” celor ce l-au publicat și promovat. Confom zvonului, cel mai valoros sportiv roman al momentului și-ar fi cumparat o super mașina din banii obținuți din competițiile sportive. Popovici, care tocmai a implinit 18 ani, varsta la care uimitorul roman a devenit cunoscut in intreaga planeta drept cel mai rapid inotator (este deținatorul recordului mondial la 100 metri liber) a avut o reacție foarte prompta. ”N-am permis și nici mașina, mie imi place sa merg pe bicicleta și va indemn pe toți sa va bucurați de plimbarile cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

