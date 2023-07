David Popovici, dupa Campionatul Mondial Fukuoka 2023: Acesta este sportul. Nu am cum sa castig mereu. Aceasta este lumea reala“ (GALERIE FOTO)

Inotatorul roman David Popovici s a intors in aceasta dimineata acasa de la Campionatul Mondial de natatie de la Fukuoka Japonia . Tanarul de 18 ani a concurat in doua probe, 200 m liber si 100 m liber, clasandu se pe locul 4, respectiv 6, la cea de a doua sectiune detinand in continuare recordul mondial. David Popovici a fost intampinat la Salonul oficial al Aeroportului Henri Coanda de conducerea Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern, in frunte cu presedintele Camelia Potec. David a ...