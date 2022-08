Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul roman, David Popovici, cel care face istorie in natatia mondiala, este cel mai rapid inotator de pe mapamond. In cursa de astazi, 13 august, David a spulberat pur si simplu recordul mondial in proba de 100 metri liber, cucerind aurul european. “FABULOS! FANTASTIC! FENOMENAL! David Popovici e…

- Seara splendida pentru Romania, cu David Popovici (17 ani) devenit și campion european la inot! Sportivul legitimat la CS Dinamo a triumfat in finala probei de 100 m liber la CE desfașurate la Roma, in celebra Foro Italico. Popovici a stabilit un record mondial, terminand cursa in 46,86 secunde! Record…

- David Popovici a devenit campion european la 100 m liber (46,86), la Campionatul European de la Roma, și a doborat recordul mondial al probei, scrie sport.ro . Astfel, romanul poate fi declarat, in acest moment, cel mai rapid inotator al tuturor timpurilor.

- David Popovici a obținut sambata medalia de aur la Campionatul European de natație de la Roma, cu un timp prin care a stabilit un nou record monidal al probei de 100 de metri liber. Recordul mondial doborat data din 2009, iar David Popovici reușește la 17 ani o performanța istorica pentru sportul romanesc.

- David Popovici, inotatorul roman in varsta de 17 ani, a revenit in țara dupa performanța reușita la Campionatele Mondiale din Budapesta, iar la salonul oficial a fost așteptat ca un adevarat campion, cu covorul roșu intins și cu multe flori. Tanarul inotator a recunoscut ca nu se aștepta sa fie primit…

- David Popovici a declarat, duminica seara, la revenirea in tara de la Campionatul Mondial de natatie, ca isi doreste ca prin performanta sa sa inspire cat mai multi oameni sa aleaga sa faca un sport si a mentionat ca isi doreste sa devina cel mai rapid din istorie.

- ”Chlorine Daddy”: Cine este David Popovici. La 17 ani, cel mai rapid inotator din lume, in activitate. ”Totul incepe in mintea ta” David Popovici este, la 17 ani, noua stea a natației mondiale. Acesta inceput inotul in bazinul din incinta Complexului Național Sportiv Lia Manoliu din București, la recomandarea…