Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a ales o destinație inedita de vacanța, dupa evoluțiile sub așteptari de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka. Inotatorul de 18 ani a fost surprins zilele trecute la Baile Sarate Telega, o locație din Prahova cunoscuta pentru beneficiile ei terapeutice.

- David Popovici a ales o destinație interna de vacanța dupa participarea la Campionatele Mondiale de la Fukuoka. Inotatorul de 18 ani a fost surprins zilele trecute la Baile Sarate Telega, o locație din Prahova cunoscuta pentru beneficiile ei terapeutice. Cel mai in voga sportiv al Romaniei a oferit…

- David Popovici nu a putut sa-și apere cele doua medalii de aur la 100 de metri liber și 200 metri liber la Campionatele Mondiale de Natație de la Fukuoka. Dupa incheierea competiției, jurnaliștii francezii au tras concluziile și au scris si despre ceea ce s-a intamplat cu inotatorul roman. Ce au scris…

- Romania și-a trecut in palmares primele doua medalii la Campionatele Mondiale de Natație de la Fukuoka. Constantin Popovici si Catalin Preda au caștigat aur și argint la sarituri in apa de la mare inaltime. Este pentru prima oara cand doi sportivi din aceeasi tara au fost pe podium la o editie de Mondiale.…

- Sportivii romani Constantin Popovici si Catalin Petru Preda au cucerit primele medalii, aur si argint, pentru delegatia Romaniei la Campionatele Mondiale 2023 de natatie de la Fukuoka (Japonia), dupa ce s-au clasat joi pe primele doua locuri in concursul de sarituri in apa de la mare inaltime (27 m).

- Inaintea rundelor finale programate astazi, la Fukuoka (Japonia), sportivul antrenat de Adrian Gavriliu conduce in ierarhia mondiala cu 232.20 puncte Campionatele Mondiale de Natație de la Fukuoka (Japonia) il au in prim-plan pe inotatorul David Popovici. Dar reflectoarele stau aprinse și pentru celalalt…

- David Popovici este in centrul atenției in aceste zile la Campionatele Mondiale de Natație. El s-a calificat in semifinalele probei de 200 metri liber cu al treilea timp din serii. Dar inotatorul roman poate scrie istorie in Japonia, fiind la un pas de o performanta unica. Ce performanța istorica poate…

- David Popovici a luat startul la Campionatele Mondiale de Natație din Japonia, de la Fukuoka. Inotatorul roman s-a calificat in semifinalele cursei de 200 metri liber cu al treilea timp al seriilor. Cand vor avea loc semifinalele și cu cine va lupta David Popovici pentru medalia de aur. Ce timp a avut…