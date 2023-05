Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici, gest caritabil pentru copiii bolnavi de cancer. Tanarul campion a decis sa iși doneze medalia de aur pe care a caștigat-o la Mondiale și a transmis cu aceasta ocazie și un mesaj emoționant.

- Multiplul campion european si mondial de juniori si de seniori la natatie, David Popovici, si-a donat medalia de camion mondial pentru a fi transformata in fundite aurii, oferite copiilor ce intra in lupta cu cancerul. Demersul lui vine in sustinerea programului SperantaNuMoareDeCancer, lansat de MedLife,…

- David Popovici, multiplu campion european si mondial la natatie, a donat copiilor bolnavi de cancer medalia de aur obtinuta la Mondialele de la Budapesta in proba de 200 m liber masculin. Demersul sau vine in sustinerea programului #SperantaNuMoareDeCancer, lansat de MedLife, in cadrul caruia s-a alaturat…

- Multiplul campion european și mondial la natație, David Popovici, a donat copiilor bolnavi de cancer medalia de aur obținuta la Mondialele de la Budapesta in proba de 200 m liber masculin. Povestea medaliei și motivul donarii sunt prezentate intr-un video emoționant. Gestul vine in susținerea programului…

- Multiplul campion european și mondial la natație, David Popovici, a donat copiilor bolnavi de cancer medalia de aur obținuta la Mondialele de la Budapesta in proba de 200 m liber masculin. Gestul vine in susținerea programului #SperanțaNuMoareDeCancer, demarat de o clinica medicala prin care pacienții diagnosticați…

- David Popovici, multiplu campion european si mondial la natatie, a donat copiilor bolnavi de cancer medalia de aur obtinuta la Mondialele de la Budapesta in proba de 200 m liber masculin. Demersul sau vine in sustinerea programului #SperantaNuMoareDeCancer, lansat de MedLife, in cadrul caruia s-a alaturat…

- Medalia de aur obtinuta de David Popovici la Mondialele de la Budapesta in proba de 200 m liber va fi transformata in fundite aurii si oferite copiilor bolnavi de cancer in cadrul unei actiuni caritabile. „Multiplul campion european si mondial de juniori si de seniori la natatie David Popovici si-a…

- Inotatorul David Popovici si-a donat medalia de aur castigata in proba de 200 m liber la Campionatele Mondiale de anul trecut de la Budapesta, aceasta urmand a fi transformata in fundite aurii si oferite copiilor bolnavi de cancer in cadrul unei actiuni caritabile, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.…