- David Garett va susține un concert in Parcul Rozelor din Timișoara in data de 31 iulie, de la ora 20, evenimentul fiind inclus in turneul sau de promovare a albumului „Iconic“ aparut anul trecut. Nascut pe 4 septembrie 1980, la Aachen, in Germania, David Garrett a primit prima sa vioara la varsta de…

- Politia apeleaza la sprijinul populatiei pentru gasirea autorului dublei crime care a avut loc marti seara in centrul Timimisoarei, prezentand si semnalmentele agresorului, precum si imagini cu acesta. Barbatul a furat o geanta in care se aflau aproximativ 12.000 de lei, iar o manusa insangerata a fost…

- Planeta a stat aproape doua zile cu sufletul la gura. Da Evgeni Prigojin lovitura de stat? Prooccidentalilor li s-a pus instant pata pe ochi. Visau cu ochii, cat ecranele tv, cum cheliosul cu mecla de bucatar sa fie noul țar de la Kremlin. Eram la petrecerea de patruzeci de ani de la terminarea liceului…

- Dave lanseaza impreuna cu Central Cee EP-ul “Split Decision”. Nascut la o zi distanța, cu implinirea a 25 de ani a lui Central Cee, duminica, 4 iunie, și a lui Dave, luni, 5 iunie; „Split Decision” sosește la timp pentru a sarbatori varsta celor 2. EP-ul cu 4 piese include „Sprinter” lansat anterior…

- Peter Maffay, unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni din Germania, nascut la Brașov, a vizitat in premiera Timișoara, Capitala Culturala Europeana 2023. Artistul s-a aflat in alaiul președintelui federal Frank-Walter Steinmeier.

- Politistii din Timisoara au fost sunati de o femeie care vorbea in limba engleza si care le-a comunicat ca se afla sechestrata intr-un apartament din Timisoara, fara sa dea o adresa. In urma investigatiilor, politistii au identificat proprietarul teefonului mobil, un cetatean din Sudan, iar acesta i-a…

- Josef Kappl, binecunoscutul muzician timișorean stabilit in Germania, care este autorul operei rock „Mesterul Manole” a anunțat ca in luna iunie va avea loc o noua reprezentație a acestui proiect. Premiera nationala a operei rock „Mesterul Manole” a avut loc cu zece ani in urma și la vremea respectiva…

- Singurul festival din Timișoara care a fost nominalizat anul trecut la premiile European Festival Awards la categoria Best Medium Sized Festival, CODRU s-a nascut din iubirea pentru natura a membrilor fondatori și a reunit anul trecut timp de patru zile la Padurea Bistra un program variat ce a inclus…