- Luni puteți vizita mai multe expoziții, printre care și una care are in prim-plan muzica timișoreana din decadele 70, 80, 90 și 2000. De asemenea, David Garrett concerteaza in Parcul Rozelor.

- Timișoara, Capitala Europeana a Culturii, il va primi, la sfarșitul lunii, in 31 iulie, pe violonistul David Garrett. Concertul va avea loc in aer liber, in Parcul Rozelor. David Garrett canta la un Stradivarius din 1716

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat ca vede Romania ca o tara de o imensa relevanta strategica pentru Occident, pentru Alianța si Uniunea Europeana .Mircea Geoana a subliniat ca pozitia sa in cadrul NATO este foarte importanta si se concentreaza asupra ei pentru a-si duce mandatul…

- Universitatea de Vest din Timișoara ii invita pe timișoreni la ediția a doua a „MONS Beach Volley Festival”, cel mai important festival timișorean dedicat voleiului pe plaja, care se va desfașura in perioada 23-25 iunie in Baza Sportiva CSM din Parcul Rozelor. UVT sprijina organizarea acestui eveniment…

- In jurul Europei pentru a duce salutul Timișoarei, Capitala culturala, pe intregul continent. Cinci temerari vor calatori pe fluvii și pe mare pentru a ajunge in peste 20 de orașe, foste și actuale capitale culturale europene.