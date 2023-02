Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva zile inainte de Valentine’s day, Hoynar și Ligia au lansat noua lor colaborare muzicala care se numește “Dragoste, haina letala” la care au realizat un videoclip pe masura pe care va invitam sa il urmariți in continuare. Piesa “Dragoste, haina letala” este produsa sub label-ul Major Music…

- VIDEO| Aiudeanul Catalin Milea, cover amuzant la piesa „Scumpa foc”: Piesa a strans peste o mie de vizualizari in doar o zi Aiudeanul Catalin Milea, cover amuzant la piesa „Scumpa foc”: Piesa a strans peste o mie de vizualizari in doar o zi Cantarețul aiudean Catalin Milea revine pe scena muzicala.…

- R.I.O lanseaza „Je Ne Sais Pas” și ne introduce intr-o poveste de dragoste plina de pasiune și dorința, chiar daca, in cele din urma, se dovedește a fi vorba despre o poveste neimplinita. „Je Ne Sais Pas” este o piesa care aduce cu ea o mulțime de emoții, fara sa uite, insa, energia cu care duoul…

- S-a lansat o noua colaborare, Jolie feat Veve, cover dupa “Santa, Can’t You Hear Me”. O, ce veste minunata, s-a lansat o noua piesa, o colaborare intre Jolie și Veve, care au inregistrat un cover dupa melodia “Santa, Can’t You Hear Me” interpretata in varianta originala de Kelly Clarkson & Ariana Grande.…

- O colaborare la care pana acum fanii puteau doar visa, Nicole Cherry, rareș și Bogdan DLP s-au adunat pentru a canta impreuna o noua piesa de pe coloana sonora a filmului ,,Romina VTM”, ce urmeaza a fi lansat in luna ianuarie. ,,Te-am Așteptat” reprezinta mesajul unei inimi frante, care e gata sa ofere…

- Și-au uni forțele și au lansat o melodie dedicata sarbatorilor de iarna! Edward Sanda, Cleopatra Stratan, Codruța Filip și Valentin Sanfira au scoc din cuptor piesa „Moșule de unde ai bani?” spre incintarea fanilor. Piesa vine la pachet și cu un videoclip colorat in care cei patru artiști se intorc…

- Smiley și Horia Moculescu sarbatoresc impreuna frumusețea fara varsta a muzicii prin lansarea piesei „Și astazi, și maine”, o emoție pe note, inspirata dintr-o poveste adevarata.

- Formația Etarnal Dark din Bocșa a lansat videoclipul piesei „Final”. „Este ultima piesa de pe albumul «Ganduri», o piesa sumbra, despre renunțare totala și imbrațișarea finalului iminent. Este un outro al albumului, introducerea fiind linia de final din «Ingropat de viu» și incheierea temei din «Vino…