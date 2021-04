Stiri pe aceeasi tema

- Conflictele dintre Adelina și Alin devin din ce in ce mai puternice, mai ales in condițiile in care mama fiecaruia face declarații uluitoare despre relația lor. Adelina se simte nedreptațita, dar și indeparata de propria soacra, așa ca mama ei a decis sa intervina și sa faca anumite lamuriri despre…

- Adelina este atacata dur de sora iubitului ei, care nu o vrea sub nicio forma alaturi de Alin. Alexandra a venit la ”Mireasa, urzeala soacrelor” hotarata sa-l desparta pe fratele ei de partenera lui din casa Mireasa. Tanara considera ca Adelina nu este potrivita pentru Alin și nu este singura care gandește…

- Relația dintre Adelina și Alin este din nou subiect intens de discuții, mai ales dupa ce tanara a facut o noua criza de gelozie de fața cu ceilalți membri ai casei „Mireasa”. Cei doi nu știu daca legatura dintre ei va mai putea continua, Alin considerand ieșirile brunetei mult prea exagerate.

- Doamna Daniela s-a saturat de comportamentul Adelinei, astfel ca i-a dat un ultimatum in ceea ce o privește, ba chiar i-a spus in fața ca nu se mai simte atat de apropiata de ea, ba chiar nepotrivita pentru fiul sau, Alin. In replica, Adelina se simte foarte prost vazand ca soacra ei nu o mai are la…

- Momente grele pentru Victoria, mama lui Ionuț de la emisiunea Mireasa. Aceasta a precizat ca vrea sa paraseasca competiția, din cauza situației din casa. Iata ce a avut de spus aceasta la „Mireasa, urzeala soacrelor” despre hotararea pe care a luat-o.

- Ionuț și Roxana au inceput sa aiba apropieri tot mai profunde, insa unele descoperiri legate de trecutul tinerei brunete l-au facut pe potențialul sau partener sa iși regandeasca alegerea facuta. Mamele au dezbatut intens subiectul in ediția de azi din „Mireasa, urzeala soacrelor”.

- Incepand din 29 martie, de luni pana vineri, de la ora 19:00, telespectatorii Antena Stars vor putea urmari cea mai noua productie a statiei – Mireasa: Urzeala soacrelor, o extensie a reality show-ului Mireasa, de la Antena 1.

