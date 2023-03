Stiri pe aceeasi tema

- Allianz-Țiriac va plati o dauna totala pentru o asigurare CASCO la o mașina Toyota Yaris din 2013 avariata in avalanșa produsa luna trecuta la cabana Capra din județul Arges, valoarea despagubirii fiind de 5.000 de euro, a declarat luni Aurel Badea, Deputy CEO, responsabil de aria tehnica in cadrul…

- Poliția Argeș a anunțat marți ca a deschis un dosar penal pentru inșelaciune dupa ce peste 70 de persoane au ramas blocate la Cabana Capra de pe Transfagarasan dupa producerea unor avalanșe, turistii ajungand acolo pe un sector de drum inchis circulatiei. Conform datelor transmise anterior de IPJ Arges,…

- 60 de persoane au fost blocate in cabana Capra lovita de o avalanșa puternica sambata noaptea. IPJ Argeș a anunțat ca verifica modul in care turiștii au ajuns in zona, avand in vedere ca drumul era inchis inca din 30 octombrie 2022. Pentru ca n-au tinut cont de avertizare si au intrat pe un drum […]…

- UPDATE 1"Ajunse la unitatea de cazare, fortele de interventie au identificat un numar de 57 de turisti. Pentru a fi evacuati in siguranta, acestia au fost impartiti in doua grupuri. Primul grup, format din 17 persoane, deja se transporta cu un microbuz spre municipiul Pitesti, iar cel de-al doilea grup,…

- Politistii argeseni au anuntat duminica ca vor verifica modul in care turistii au ajuns, pe un sector de drum inchis circulatiei, la Cabana Capra de pe Transfagarasan, lovita de o avalansa in cursul noptii, informeaza Agerpres. Politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges vor verifica modalitatea…

- Cabana Capra a fost lovita de o avalanșa puternica seara trecuta. Mașinile din parcare au fost ingropate sub nameți, iar o parte din cabana a fost afectata. Polițiștii vor face cercetari, iar șoferii care au urcat pe drumul inchis risca amenzi și suspendarea permisului timp de 60 de zile.

- O avalansa de mari dimensiuni s-a produs in noaptea de sambata in Muntii Fagaras, in apropierea Cabanei Capra, de unde s-au publicat mai multe imagini cu pagubele produse si masinile acoperite cu zapada. In imaginile postate pe retelele de socializare poate fi vazuta zapada care a intrat in camere.…

- O avalanșa de mari dimensiuni a lovit cabana Capra din Munții Fagaraș, iar zapada care a venit cu viteza a avariat cladirile și mașinile parcate. Din fericire, nu au exista victime umane, a transmis pagina de Facebook „ Avalanșe in Carpați ”. „Nu sunt victime, dar sunt pagube materiale, atat la cabana,…