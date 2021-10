Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a publicat, luni, in transparența decizionala, proiectul de Lege privind stabilirea unor masuri in domeniul sanitar, pe perioada starii de alerta, pentru personalul din cadrul unor unitați publice și private. Potrivit documentului, personalul medical din spitalele publice și private…

- Ieri, 23 septembrie, deputații au votat proiectul de modificare a Codului de executare, lege ce prevede protecția cetațenilor cu venituri mici de la evacuarile abuzive din propria locuința din cauza datoriilor. In acest sens, președinta Maia Sandu a venit cu mulțumiri catre deputați, transmite…

- Debitorul nu va putea fi evacuat din casa in perioada rece a anului, daca acesta nu dispune de o alta locuința corespunzatoare, unde s-ar putea muta. Prevederile se conțin in proiectul de modificare a Codului de executare al Republicii Moldova, inițiativa legislativa a Președintelui țarii, aprobat in…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca Guvernul Citu este "cazut", "cu sau fara motiunea de cenzura" si trebuie sa vina pentru un vot de incredere in Parlament, considerand ca "nu exista alta solutie decat aceea a alegerilor anticipate". "Guvernul Citu este cazut. In momentul in care Citu l-a schimbat…

- Ludovic Orban, președintele PNL spune ca: „la sfarsitul lui septembrie, inceputul lui octombrie, va fi aprobat si Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei”. „Obiectivul nostru este ca PNRR, chiar daca nu este aprobat si nu suntem intre primele 16 tari, sa fie un instrument de dezvoltare…

- FOTO| Avertizare RO ALERT pentru județul Alba, din cauza Codului ROȘU de furtuni: Ramaneți in locuința Avertizare RO ALERT pentru județul Alba, din cauza Codului ROȘU de furtuni: Ramaneți in locuința Marți, 17 august, o avertizare RO-ALERT a fost emisa pentru locuitorii județului Alba, din cauza Codului…

- Valoarea creditelor intermediate de KIWI Finance in primele sase luni ale acestui an se ridica la peste 700 de milioane de lei, cu 45% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar numarul contactarilor pe Storia.ro, platforma de imobiliare cu cele mai multe anunturi din piata, a crescut…

- Este nevoie de un nou proces de rescriere a Codului Fiscal, daca ne uitam la ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani, este e parere Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali (CCF). „Pare ca am ajuns iar în situația în care eram acum vreo 6 ani când…