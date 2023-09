Datoriile imense ale chiriașilor din Portul Constanța: Unul singur deține 40% din creanțe Pare greu de crezut, dar chiriile sunt incasate cu greutate in portul Constanta. La acest moment, CN Administrația Porturilor Maritime SA are de recuperat circa 70 milioane de lei, dintre care numai un singur grup de firme are de acoperit aproximativ 40% din creanțe. La data de 31 august 2022, totalul creanțelor catre Administrația Porturilor Constanța se ridica la 85 408 637 lei, sume care reprezentau datorii inca din 2019 fața de companie, atat pentru chirii, cat și pentru utilitați, au precizat pentru Ziarul Puterea, reprezentanții Administrației. Toți cei care aveau restanțe de plata au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

