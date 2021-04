​Datoria publică a ajuns la 48% din PIB, în februarie Datoria publica va continua sa creasca anul acesta, deja în februarie a ajuns la 48% din PIB, de la 35,3% în 2019 și 47,3% în 2020, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Având în vedere ca e posibil sa avem un deficit de 80 miliarde lei, așa cum reiese din bugetul aprobat pentru 2021, e clar ca va urca. Spunem &"este posibil&" deoarece mai vin rectificari anul asta și putem vedea alta cifra dupa fiecare.



A urcat mult din cauza pandemiei. Bineînțeles, totodata au crescut și cheltuielile cu pensiile și salariile, așa ca datoria a crescut. S-au împrumutat…

Sursa articol: hotnews.ro

