Datele personale a sute de mii de persoane care s-au testat pentru COVID-19 au fost expuse O defecțiune a unui site care transmitea rezultatelor testelor COVID realizate in Franța catre o platforma guvernamentala a dezvaluit sute de mii de date personale. Este vorba de aproximativ 700.000 de persoane au fost vizate de acest incident. Au fost dezvaluite nume, prenume, date de naștere, adresele, numerele de telefon, numerele de securitate sociala și adresele de e-mail, precum și rezultatele testelor. Francetest este o societate fondata in ianuarie care este specializata in transferul datelor privind testele COVID realizate in farmacii catre platforma SI-DEP, scrie profit.ro. Aceasta este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

