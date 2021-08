Stiri pe aceeasi tema

- In total, 223,8 milioane de persoane din UE au primit ambele doze ale unor vaccinuri anti-COVID-19, o singura doza de vaccin dupa ce s-au vindecat de aceasta boala sau un vaccin administrat intr-o singura doza.Romania raportase marți aproape 5 milioane de persoane imunizate complet, fața de alte țari…

- Peste 60 de milioane de infectari cu noul coronavirus au fost inregistrate in Europa de la inceputul pandemiei de COVID-19, reprezentand aproximativ 30% din totalul cazurilor raportate la nivel mondial, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), citata de Agerpres . Biroul regional pentru…

- Persoanele nevaccinate impotriva Covid-19 care vin din țarile aflate in zona roșie, cu risc epidemiologic ridicat, printre care se numara Marea Britanie, Olanda, Spania, Portugalia sau Cipru, vor intra in carantina 14 zile la sosirea in Romania, cu posibilitatea de a face un test Covid-19 in a opta…

- Carantina sau nu dupa vacanta? Lista tarilor cu risc epidemiologic de COVID crescut a fost actualizata pe 15 iulie. Unele dintre destinatiile preferate de romani pentru vacante au trecut pe lista galbena, dar si pe cea rosie. Care sunt conditiile de calatorie si ce trebuie sa stiti legat de carantina…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a declarat vineri seara, la Digi 24 , ca Romania are intre 6 și 8 saptamani „in care am putea sa nu avem probleme din cauza variantei Delta”, timp in care autoritațile și oamenii trebuie sa se pregateasca, iar procesul de vaccinare sa se accelereze.…

- Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București, avertizeaza ca pacienții nevaccinați și infectați cu tulpina Delta de Covid-19 au mai multa nevoie de spitalizare. Medicul mai atrage atenția ca daca vom fi loviți de un val patru al pendemiei, situația…

- In fiecare zi, milioane de oameni cauta pe Google informații legate de calatorii și vacanțe. Aceste cautari ajuta afacerile sa intre in contact cu clienții, și ajuta sa ințelegem entuziasmul oamenilor atunci cand vine vorba de planurile de vacanța. Cautarile pe Google din ultima perioada sunt un mesaj…

- Marea Britanie a fost inclusa de Romania pe lista „țarilor roșii” in care riscul epidemiologic este ridicat. De la 1 iunie se aplica noi reguli. Decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) arata ca toate persoanele care sosesc din Marea Britanie in Romania, cu excepția celor vaccinate,…