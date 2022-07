Date surpriză din China: Economia țării a frânat violent în trimestrul al doilea Creșterea economica a Chinei a incetinit brusc in al doilea trimestru, subliniind impactul colosal al blocajelor COVID asupra activitații și indicand o presiune persistenta in lunile urmatoare din cauza perspectivelor globale din ce in ce mai sumbre, transmite Reuters. Datele șubrede de vineri se adauga la temerile legate de o recesiune globala, in timp ce factorii de decizie din toata lumea majoreaza ratele dobanzilor pentru a limita inflația in creștere, creand și mai multe greutați pentru consumatori și intreprinderi, care se confrunta cu provocarile generate de razboiul din Ucraina și de intreruperile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Carantinele din China au un impact mai mare asupra lanturilor globale de aprovizionare decat razboiul din Ucraina si vor fi resimtite chiar si dupa ce vor fi ridicate, a declarat seful departamentului de transport de marfa al Deutsche Post DHL Group, Tim Scharwath, transmite Reuters. China a reinnoit…

- Lipsa de acces la materiile prime a condus la sfarșitul lui Hitler și al regimului nazist. Astazi, amploarea sancțiunilor impuse Federației Ruse incep sa se resimta. Este drept ca Putin da șah Europei prin restricționarea importurilor de gaz și energie, dar Kremlinul nu mai are, printre altele, acces…

- Dolarul SUA a depașit 4,7 lei in Romania și e la maximul ultimilor 20 de ani, pe masura ce investitorii cauta siguranța intr-o perioada in care creșterea economica globala incetinește și ratele dobanzilor cresc, informeaza Reuters . Inflația galopanta, razboiul din Ucraina și carantinele impotriva…

- Autoritațile din Shanghai și Beijing au inasprit luni restricțiile anti-Covid, ceea ce a sporit furia in randul oamenilor care contesta masurile, modul in care sunt implementate și eficiența lor. Mii de oameni inca sunt inchiși in case. Frecvent au loc altercații cu forțele de ordine. Deși nu a existat…

- Rubla rusa s-a consolidat luni, trecand de 77 de unitați pentru un euro, pana la un maximul din ultimii doi ani, ajutata de plațile de impozite pe care companiile urmeaza sa le efectueze in aceasta saptamana și in contextul in care piața așteapta, vineri, o decizie importanta a bancii centrale, noteaza…

- Presedintele chinez Xi Jinping a reiterat opozitia Chinei fata de sanctiunile unilaterale joi intr-un discurs, fara a mentiona direct actiunile punitive ale Occidentului impotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei, noteaza Reuters, informeaza AGERPRES . China a criticat in mod repetat sanctiunile occidentale,…

- Economia Chinei a incetinit in martie, scaderea consumului, a imobiliarelor și a exporturilor eclipsand creșterea PIB-ului din primul trimestru, mai rapida decat așteptarile, sugerand o inrautațire a perspectivelor, pe fondul restricțiile COVID-19 și razboiului din Ucraina, scrie Reuters. Fii…

- Razboiul din Ucraina a determinat Fondul Monetar International sa isi reduca prognozele privind avansul economiei mondiale, atat pentru 2022 cat si pentru 2023, in conditiile in care preturile mai mari la alimente si energie pun presiuni asupra economiilor fragile, a declarat joi directorul general…