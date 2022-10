Stiri pe aceeasi tema

- Virginia Ruzici, fostul manager cu care Simona Halep timp de 14 ani, a declarat ca este „100% convinsa” ca sportiva nu ar fi incalcat regulamentul și ii este alaturi in „lupta ei pentru adevar”, potrivit unui mesaj postat pe Instagram. „O cunosc pe Simona de mult timp și am lucrat cu ea timp de 14 ani.…

- Ruxandra Dragomir (49 de ani), fost numar 15 mondial și președinte al Federației Romane de Tenis intre 2009 și 2013, a comentat dur situația Simonei Halep, depistata pozitiv la US Open pentru Roxadustat, o substanța interzisa, potrivit QMagazine. Fosta jucatoare de tenis spune ca deși nu ii vine…

- Ruxandra Dragomir (49 de ani), fost numar 15 mondial și președinte al Federației Romane de Tenis intre 2009 și 2013, a comentat situația Simonei Halep, depistata pozitiv la US Open pentru Roxadustat, o substanța interzisa. ...

- Simona Halep a fost prinsa dopata. Sportiva neaga ca ar fi apelat la astfel de substanțe, iar reacțiile susținatorilor continua sa curga. Jucatoarea franceza Alize Cornet, locul 31 WTA, si-a aratat și ea sustinerea pentru Simona Halep, dupa ce romanca a anuntat ca a fost depistata pozitiv cu o substanta…

- Gabriela Andreiașu, șefa Agenției Naționale Antidoping din Romania (ANAD), a declarat pentru Hotnews ca substanta Roxadustat, descoperita in corpul Simonei Halep , la testul antidoping de la US Open 2022, nu e permisa deloc in organism. Intrebata daca Simona Halep poate sa scape fara suspendarea din…

- Cea mai buna jucatoare romana de tenis, Simona Halep, a anuntat, vineri, pe Instagram, ca a fost testata pozitiv la un control antidoping, la substanta roxadustat. ”Astazi incepe cel mai dificil meci din viata mea: o lupta pentru adevar. Am fost notificata ca am fost testata pozitiv pentru o substanta…

- Simona Halep (30 de ani, 9 WTA) a suferit o interventie chirurgicala la nas, pentru ca avea probleme respiratorii, dar si pentru ca era nemultumita de partea estetica. La aproape doua saptamani de la momentul in care a anuntat ca s-a operat, sportiva a putut sa-si dea jos bandajul si, la scurt timp,…

- La scurt tip dupa divorț, Simona Halep a ajuns pe masa de operație, unde a suferit o intervenție la nas. Jucatoarea de tenis nu se afla la prima operație estetica pe care a trebuit sa o faca din nevoie.Jucatoarea de tenis a postat pe contul sau de Instagram o fotografie de pe patul de spital, unde apare…