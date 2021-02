Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele medicale de la Spitalul Județean de Urgența Bacau vor mai lucra la campania de vaccinare anti-Covid doar pana la finalizarea programarilor pentru etapa a doua și rapelul celor deja vaccinați. Zece medici și 40 de asistente lucreaza in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Inspectorii Direcției de Sanatate Publica Timiș spun ca la Spitalul din Deta ar fi fost alocate, dintr-o eroare, trei fluxuri de vaccinare, cand, de fapt, exista doar unul. Pentru ca de la programari lipseau intre 10 și 15 pacienți pe zi, conducerea spitalului a realizat liste suplimentare de vaccinare…

- Romania a primit o noua transa de aproape 100 de mii vaccinuri impotriva Covid-19. Dintre cele sapte centre regionale deschise in intreaga tara, cele mai multe doze din aceasta transa ajung la cel deschis in Timisoara: 24.570 de doze. Azi au sosit in Romania 95.940 dozede vaccin de la Pfizer BioNTech,…

- Premierul Florin Citu s-a vaccinat anti-COVID-19, sambata, public. Premierului i-a fost administrat vaccinul contra COVID-19 la Centrul din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila". Florin Citu a purtat la vaccinare un tricou…

- Timișenii care se pot imuniza in etapa a II-a de vaccinare anti-Covid au la dispoziție doar opt centre care vor fi deschise luni, cu noua fluxuri. Doua dintre ele, cu trei fluxuri, sunt deschise in Timișoara, deși autoritațile vorbeau inițial despre 17. Alte șase sunt in restul județului.

- Presedintele Klaus Iohannis s-a vaccinat anti-COVID, vineri, la ora 10.00, la Centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Militar „Dr. Carol Davila”. Klaus Iohannis a dat startul etapei a doua de vaccinare anti-Covid. Seful statului s-a imunizat astazi, la ora 10.00, la Spitalul…

- Seful DSU Raed Arafat va fi vaccinat impotriva COVID-19, luni, la ora 12.00, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgenta „Prof. dr. Dimitrie Gerota” Bucuresti. Dupa ce secretarul de stat va primi prima doza de vaccin, tot acolo se vor imuniza si angajatii Departamantului pentru Situatii…

- Un medic, o asistenta și un alt angajat din cadrul Spitalului Victor Babeș din Timișoara au fost diagnosticați cu COVID-19 dupa ce au primit prima doza a vaccinului anti-Covid de la Pfizer.Potrivit Realitatea Plus, cei trei s-au contaminat intre momentul ultimei testari și cel al vaccinari, fara sa…