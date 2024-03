Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 5 a luat, joi, in discuție cererea fostului internațional Danuț Lupu, de eliberare condiționata, dupa ce acesta a fost incarcerat la penitenciarul de maxima siguranța Rahova urmare unei condamnari definitive. Concret, la termenul de joi al procesului atat apararea fostului…

- Camera Nationala pentru Solutionarea Litigiilor din cadrul FRF, intrunita miercuri, a decis ca FC Dinamo sa primeasca interdictia de a efectua transferuri de jucatori in calitate de club cesionar in urmatoarele doua perioade de transfer. Decizia poate fi contestata. Decizia a fost luata in urma litigiului…

- Judecatoria Sectorului 2 a admis cererea lui Victor Ponta, formulata prin executor, de executare silita a lui Marian Vanghelie. Fostul primar al Sectorului 5 trebuie sa-i plateasca fostului premier 10.000 de euro cu titlu de daune morale, in urma unui proces incheiat in 2022.„Admite cererea de incuviintare…

- Tribunalul Dambovita a respins cererea de eliberare conditionata din inchisoare depusa de sirianul Omar Hayssam, care executa la Penitenciarul Margineni o pedeapsa de 24 ani de inchisoare. Sirianul primise o decizie nefavorabila si la Judecatoria Moreni in luna noiembrie, pe care a contestat-o la Tribunalul…

- Judecatoria Sectorului 5 a admis cererea depusa de un dezvoltator imobiliar privind dizolvarea pe cale judecatoreasca a Asociatiei Salvati Bucurestiul, fondata de Nicusor Dan in urma cu 15 ani, entitate care a reusit sa blocheze, in aceasta perioada, numeroase proiecte considerate nefaste pentru oras…