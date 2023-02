REȘIȚA – La inceputul lunii martie, dansatorii de la Mystic Reșița vor participa la prima competiție din 2023, mai exact la Campionatul Național pe sesiuni. Concursul va avea loc in perioada 3-5 martie, la Oradea! „La acest campionat vor participa, in cele trei zile de concurs, peste 800 de sportivi. Bineințeles, se vor prezenta perechile cu cele mai mari pretenții in campionatul Romaniei. Concursul va fi jurizat suta la suta de arbitri din strainatate. Noi vom fi reprezentați de Bogdan Kostner și Andreea Dumitru, respectiv Marius Padurean și Adelina Stanciu, perechi care pot emite pretentii la…