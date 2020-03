Stiri pe aceeasi tema

- De cand este o mica starleta a televiziunii, Veronica Stegaru, celebra noastra Vulpița, are parte chiar de admiratori! Dupa ce s-a aflat ca este „curtata” de un barbat pușcariaș, echipa „Acces Direct” l-a cautat pe Vasile, deținutul care vrea sa ii fure inima Vulpiței.

- Totul a inceput in urma cu peste o luna, atunci cand Veronica Stegaru a lipsit de acasa si i-a spus sotului ca a fost sechestrata si violata. Ulterior s-a dovedit ca totul a fost doar o minciuna a "Vulpitei". De atunci si pana in prezent, viata Veronicai si a sotului ei se deruleaza in direct, sub…

- Viorel și Veronica Stegaru fac inconjurul internetului dupa ce au aparut la televizor cu un caz ce a atras imediat atenția telespectorilor. Pentru ca viața la București se pare ca este una foarte buna, soții Stegaru și-au intalnit fetița dupa 5 saptamani de cand au plecat de acasa.

- Soarta casniciei lor este in continuare incerta, dat fiind faptul ca soția-vulpița continua cu declarațiile controversate in mediul online. Intr-un video postat pe contul oficial de TIK-TOK al Vulpiței, aceasta marturisește ca o sa divorțeze de soțul ei. Ba mai mult, a facut aceasta declarație in…

- Viorel si Veronica Stegaru au ajuns in atentia unei tari intregi. Numele lor stau pe buzele tuturor, dupa ce Viorel si-a dus nevasta la Acces Direct, acuzand ca trei barbati au profitt de ea.

- Nebunie fara limite, la TV RASU’-PLANSU… Marian “Rapitorul”, personajul-cheie din cazul “Vulpitei” de la Blagesti, s-a dus si el vineri seara la televiziune, ca sa refaca filmul evenimentelor controversate din 5 ianuarie, o zi, ce-i drept, fatidica pentru… imaginea judetului Vaslui! Atunci a batut-o…

- Vulpito, vulpito, ce le faci tu barbatilor? Dupa ce pasiunea ei pentru Tzanca Uraganu a ajuns subiect de discutie in toata tara, pare-se ca Veronica Stegaru a inceput sa faca furori in lumea manelistilor! Un cantaret de acest gen a declarat public ca e gata sa-si lase nevasta pentru vulpita.