Danone, profit în scădere, în 2021, dar și cea mai importantă majorare de preţuri din ultimii şapte ani Cresterea costurilor de producție afecteaza profitabilitatea companiilor din sectorul agroalimentar. In 2021, grupul francez Danone, cel mai mare producator mondial de iaurt, a raportat cel mai mic profit de dupa 2015, pe fondul cresterii preturilor la lapte, ambalaje si transport, in ciuda scumpirii produselor. Astfel, profitul net al Danone a scazut, anul trecut, cu 1,9%, pana la 1,9 miliarde de euro, deși vanzarile grupului s-au majorat cu 2,8%, pana la 24,3 miliarde de euro. De asemenea, marja operationala s-a redus pana la 13,7% in 2021, de la 14% in 2020 si 15,2% in 2019.Pentru a contracara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

