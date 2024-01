Stiri pe aceeasi tema

- Daniil Medvedev, locul 3 ATP, s-a calificat in semifinalele turneului Australian Open, miercuri, invingandu-l in patru ore pe Hubert Hurkacz, alt jucator de Top 10, potrivit news.ro.Cu victoria sa cu 7-6(4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4, al treilea favorit s-a calificat in semifinalele turneului de la Melbourne…

- Daniil Medvedev s-a calificat in semifinalele Australian Open 2024, rusul trecand dupa un meci spectaculos de Hubert Hurkacz (favorit 9), in cinci seturi, scor 7-6(4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4. Meciul de pe Rod Laver Arena a durat trei ore și 59 de minute. A fost nevoie de cinci seturi pentru a fi stabilit…

- Daniil Medvedev s-a calificat in semifinalele Australian Open 2024, rusul trecand dupa un meci spectaculos de Hubert Hurkacz (favorit 9), in cinci seturi. Meciul de pe Rod Laver Arena a durat trei ore și 59 de minute, scor 7-6(4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4.

- Americanca Coco Gauff, 19 ani, a avansat in semifinalele de la Melbourne, invingand-o pe Marta Kostyuk, 21 de ani, 7-6 (6), 6-7 (3), 6-2, apoi a vorbit despre punctele ei forte și despre relația cu antrenorul Brad Gilbert. Coco Gauff s-a calificat pentru prima data in semifinalele de la Australian Open…

- Novak Djokovic s-a calificat in semifinalele turneului de Grand Slam de la Australian Open, dupa ce l-a invins in patru seturi, 7-6 (7/3), 4-6, 6-2, 6-3, pe americanul Taylor Fritz. Deținatorul recordului de trofee cucerite la antipozi (10), a ajuns cu aceasta ocazie pentru a unsprezecea oara in cariera…

- Novak Djokovic (36 de ani, locul 1 ATP) s-a calificat in semifinale la Australian Open pentru a 11-a oara in cariera, dupa o victorie in 4 seturi in fața americanului Taylor Fritz (locul 12 ATP), scor 7-6 (7-3), 4-6, 6-2, 6-3. Tenismenul sarb, campion en-titre la Melbourne, unde s-a impus de 10 ori,…

- Coco Gauff, numarul 4 mondial, s-a calificat pentru prima data in sferturile de finala ale Australian Open, cedand doar trei ghemuri in fata polonezei Magdalena Frech, locul 69 mondial, scor 6-1, 6-2, in 63 de minute. Gauff nu reusise pana in prezent sa depaseasca faza optimilor la Melbourne…

- Rusul Daniil Mevedev s-a calificat in optimi la Australian OpenJucatorul rus de tenis Daniil Medvedev, nr.3 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce l-a invins, sambata la Melbourne, cu 6-3, 6-4, 6-3 pe canadianul Felix Auger-Aliassime,…