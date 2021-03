Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistariu a primit semne de la mama sa trecuta in neființa. Mama artistului a decedat in 2006, iar artistul a povestit ca o viseaza des pe cea care i-a dat viața. Ce i-a transmis in vis mama cantarețului.

- Nu mai este niciun secret faptul ca Bianca Dragușanu este diva care iși schimba imaginea de la o zi la alta cu cea mai mare ușurința. Astfel ca acum, blondina a apelat la o noua schimbarea de look, motiv pentru care nu mai arata deloc așa cum știai.

- Elena Merișoreanu este una dintre cele mai sincere și mai carismatice interprete de muzica populara, iubita de romanii de pretutindeni. Astfel ca acum, la Antena Stars, a recunoscut ca a ajuns pe mana medicului estetician. Vedeta spune la ce schimbare a apelat.

- Lidia Buble trece prin coșmarul oricarui cantareț. Vedeta are o durere de gat atat de mare, incat a apelat la ajutorul fanilor pentru a se vindeca. Deși nu o afecteaza in vorbire, durerea este suficient de puternica incat sa nu poata bea apa.

- Ștefania, una dintre cele mai frumoase și sincere artiste din mediul online a postat imagini direct din cabinetul specialiștilor. Iubita lui Speak nu a mai stat pe ganduri și a apelat la o noua intervenție estetica.

- Nicole Cherry este o artista de succes, iar de aproape trei ani traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat. Cu toate astea, cantareața a intampinat diferite probleme și a decis sa apeleze la ajutorul unui specialist, pentru a le depași. Nicole și-a provocat fanii la o sesiune de intrebari…

- Brigitte Pastrama arata total diferit dupa ce s-a lasat din nou pe mainile medicului estetician. De data asta, vedeta este de nerecunoscut, uimindu-l chiar și pe soțul ei, Florin Pastrama. Brigitte a ales celebra intervenție "russian lips", prin care medicii creeaza volum nu in lațime a buzelor.Astfel…

- Puya trece și el printr-o perioada dificila ca toți artiștii, dar se pare ca nu il parasesc ideile. Acesta vrea sa aduca pe piața o afacere care se intrevede a fi una de succes. Ce vrea sa faca celebrul artist? Vedeta a mers la sigur cu viitoarea investiție care sigur va fi pe placul romanilor. […]…