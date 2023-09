Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a fondurilor nerambursabile alocate de Consiliul Judetean Constanta pentru evenimentele culturale organizate anul acesta pe Legea nr. 350 2005 a fost de peste 3.700.000 de lei Suma totala alocata domeniul sport pentru 2023 a fost de 4.500.000 lei, bani ce au ajuns la mai multe asociatii…

- ”Si noi avem o responsabilitate fata de actionarii nostri si actionarii nostri sunt cetatenii Romaniei si atunci avem o responsabilitate fata de cetatenii Romaniei, trebuie sa pun oameni care sa poata sa produca performanta si cred ca am sa va produc o surpriza, la sfarsitul anului, cand o sa ne uitam…

- ”Dorim sa avem in continuare sustinerea Bancii Mondiale pentru a avansa proiecte majore de investitii, in special in domeniul infrastructurii”, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, potrivit unui comunicat de presa transmis de Guvern. Seful Executivului a adaugat ca pentru Romania sunt, de asemenea,…

- LIVE-VIDEO: Stadiul proiectelor derulate la Spitalul din Alba Iulia și un nou program de licența in domeniul medical la UAB La Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia are loc miercuri o conferința de presa in care urmeaza sa fie prezentat stadiul lucrarilor de reabilitare/modernizare aflate in desfașurare…

- Comuna Mica, cu sediul in Mica, str.Principala, nr.209, com. Mica, jud. Cluj, C.I.F. 4485456, telefon:0264226130, e-mail [email protected], [email protected], invita persoanele fizice și juridice fara scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii…

- Comuna Mica, cu sediul in Mica, str.Principala, nr.209, com. Mica, jud. Cluj, C.I.F. 4485456, telefon:0264226130, e-mail [email protected], [email protected], invite persoanele fizice și juridice fara scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii…

- Zeci de mașini au ramas blocate in zona Campul lui Neag, județul Hunedoara. Au acționat salvatori din trei județe In contextul fenomenelor hidrometeorologice prognozate pentru aseara, in intervalul 07.00 – 21.00, elicopterul SMURD al Punctului de Operare Aeromedicala Caransebes a executat o misiune…

- La inceputul lunii mai a.c., Primaria Constanta anunta alocarea sumelor pentru sustinerea proiectelor nonprofit de interes general din domeniile cultural, tineret, sportiv si social in baza Legii 350 2005 Pentru domeniul social, bugetul a fost de 200.000 de lei ndash; cuantumul maxim de finantare pentru…