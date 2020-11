Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Dan Tudorache. Acesta este acuzat de savarsirea infractiunilor de complicitate la trafic de influenta si spalare a banilor.Potrivit unui comunicat al DNA, in acelasi dosar s-a mai dispus punerea in miscare…

- Fostul primar PSD al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a fost audiat toata noaptea de vineri spre sambata (21 noiembrie). Fostului edil i s-a stabilit o cautiune de un milion de euro in dosarul achizitionarii de tablete pentru elevi. UPDATE. Procurorii DNA au anuntat oficial ca au dispus punerea…

