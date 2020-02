Chiar daca meseria lui de baza este patiseria, toata ziua se joaca fel de fel de esențe, faina și zahar, prima lui dragoste este muzica. A incantat publicul cu vocea lui, obtinand patru de DA. Acum pleaca acasa cu mai multe vise și speranțe ca totul va deveni realitate și ca va reuși sa faca ceva mai mult in muzica.

Mama sa a murit pe cand era doar un adolescent, iar el a ramas capul familiei. Daniel s-a angajat de la 16 ani, iar de atunci aduce o sursa importanta de bani in familia lui. El ii are in grija pe tatal lui și pe cei doi frați gemeni, in varsta de 16 ani. „M-am simțit in…