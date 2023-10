Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pancu, selecționerul Romaniei U21, a vorbit despre victoria la limita obținuta de „tricolori”, 1-0, cu Finlanda U21, in preliminariile EURO 2025. Deocamdata, „tricolorii" ocupa locul 3, cu 6 puncte, intr-o grupa condusa de Albania (9 puncte) și Elveția (7 puncte)Prima clasata din grupa se califica…

- Nationala de fotbal a Romaniei Under-21 a invins dramatic selectionata Finlandei, cu scorul de 1-0, marti, pe stadionul din Sibiu, in preliminariile Campionatului European din 2025. Elevii lui Daniel Pancu au facut un meci bun, dar lipsa inspirației in fața porții și ghinionul au facut ca soarta partidei…

- In continuarea campaniei de calificare la Euro 2025, Romania U21 va disputa marți, la Sibiu (ora 18:00), al treilea joc din grupa E, in compania Finlandei, care in partida precedenta a invins Albania cu 4-1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport. Și elevii lui Daniel Pancu vin…

- Nationala de tineret a Romaniei a obtinut prima sa victorie in Grupa E a preliminariilor Campionatului European Under-21 din 2025. Tricolorii s-au impus cu 2-0 (1-0) in fața echipei Armeniei, intr-un meci susținut vineri seara, pe stadionul „Giulesti“ din Capitala. Golurile au fost marcate de Catalin…

- Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, Daniel Pancu, a declarat, vineri seara, dupa succesul cu 2-0 in fata Armeniei, in Grupa E a preliminariilor Campionatului European Under-21 din 2025, ca este bucuros ca formatia sa a spart gheata dupa 1 an si 7 luni si spera ca victoria sa fie o…

- Daniel Pancu, selecționerul Romaniei U21, a vorbit despre Tavi Popescu (20 de ani), dupa ce l-a convocat la naționala de tineret. Duelul cu Armenia, programat pe 13 octombrie, ora 20:30, se va juca in Giulești;Meciul cu Finlanda este programat pe 17 octombrie, de la ora 18:00, la Sibiu. Situația tensionata…

- FRF a anunțat lotul pe care selecționerul de la U21, Daniel Pancu (46 de ani), l-a convocat pentru urmatoarea acțiune a tinerilor „tricolori”, meciurile cu Armenia, respectiv Finlanda din campania de calificare la EURO 2025. Duelul cu Armenia, programat pe 13 octombrie, ora 20:30, se va juca in Giulești; Meciul…

- Horațiu Moldovan, modest dupa Rapid – Poli Iași 3-2. Chiar daca a avut o prestație excelenta in poarta giuleștenilor, portarul echipei naționale nu este de parere ca a avut un rol atat de important in victoria echipei sale. Partida dintre Rapid și Poli Iași a contat pentru etapa a 12-a a sezonului de…