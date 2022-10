Stiri pe aceeasi tema

- Violența in familie intr-un sat din Alba: Barbat cercetat penal dupa ce și-ar fi batut soția. A incalcat și ordinul de protecție Un barbat este cercetat penal pentru violența in familie, dupa ce soția sa, din Berghin, l-a reclamat la poliție, pentru ca a lovit-o. De asemenea, ar fi incalcat și alt ordin…

- O fagarașeanca de 44 de ani a fost reținuta de polițiști, dupa ce a incalcat ordinul de protecție emis pe numele ei. Ea a și fost cea care s-a autodenunțat la Poliție . Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Barbatul din Alba care și-ar fi agresat soția in autobuz și ar fi incalcat ordinul de protecție provizoriu, cercetat in arest preventiv Barbatul din Alba care și-ar fi agresat soția in autobuz și ar fi incalcat ordinul de protecție provizoriu, cercetat in arest preventiv La data de 5 octombrie 2022,…

- Barbat din Aiud, arestat preventiv dupa ce și-a amenințat și agresat soția intr-un microbuz. A incalcat ordinul de protecție Un barbat din Aiud a fost arestat preventiv dupa ce a incalcat ordinul de protecție, emis de polițiști dupa ce și-a agresat soția. Mai exact, deși polițiștii i-au interzis sa…

- La data de 7 septembrie 2022, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 31 de ani, din comuna Șpring, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de incalcarea masurilor prevazute in ordinul de protecție și violența in familie.…

- Daniel Onoriu și soția lui, Isabela, s-au desparțit, iar pilotul de raliuri a facut anunțul, dupa care partenera sa l-a confirmat pentru Spynews.ro. Cu toate ca susține ca el a decis sa se separe, iata ca acum da de ințeles ca regreta ceea ce a afirmat. Ce declarație de iubire i-a facut Isabelei.

- Un barbat in varsta de 51 de ani din comuna Danesti a fost arestat la domiciliu dupa ce, incalcand masurile dispuse printr-un ordin de protectie, si-a agresat sotia si a amenintat-o, potrivit Agerpres.In urma cercetarilor efectuate, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vaslui au stabilit ca, in perioada…

- La data de 5 august a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Lumina au identificat un barbat, de 38 de ani, care a incalcat, in mod repetat, ordinul de protectie provizoriu emis pe numele sau.Potrivit IPJ Constanta, in cursul zilei de 6 august a.c., barbatul a fost prezentat Parchetului de pe…