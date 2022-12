Daniel Nuță este ”Vlad Țepeș” pentru Netflix/VIDEO! Din 29 decembrie îl vedem pe actor în ”Rise of Empires: Ottoman” Tanarul actor roman Daniel Nuța il intruchipeaza pe Vlad Țepeș in serialul de mare succes ”Rise of Empires: Ottoman”. Din 29 decembrie, pe popularul canal de straming video are loc premiera sezonului 2, catre va avea in prim plan lupta dintre Mahomed al II-lea Cuceritorul și Vlad al Țarii Romanești. ”Toate secvențele pe care le-am filmat au fost extraordinare. Scenariul e foarte bine scris, lucrul cu regizorul a fost o incantare, colegii niște minunați – majoritatea, imaginea – brilianta, echipa din spate – am ramas prieteni cu aproape toți, ne scriem, ne dam mesaje cu cat de dor ne e de perioada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

