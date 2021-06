Stiri pe aceeasi tema

- Seful conservatorilor scotieni, Douglas Ross, a apreciat duminica aceasta ca premierul britanic Boris Johnson ar trebui "cu siguranta" sa demisioneze daca ancheta privind finantarea renovarii apartamentului pe care Johnson il ocupa in Downing Street concluzioneaza ca seful executivului de la Londra…

- Seful conservatorilor scotieni, Douglas Ross, a apreciat duminica aceasta ca premierul britanic Boris Johnson ar trebui "cu siguranta" sa demisioneze daca ancheta privind finantarea renovarii apartamentului pe care Johnson il ocupa in Downing Street concluzioneaza ca seful executivului de la Londra…

- Un barbat din Iasi este cercetat de politisti dupa ce ar fi pus in circulatie bancnote false de 200 de euro, pe care le-ar fi comandat de pe internet, iar in urma unei perchezitii domiciliare, din locuinta sa au fost ridicate 55 de astfel de bancnote. Potrivit unui comunicat transmis, marti, de Politia…

- Weston McKennie, 22 de ani, a incalcat restricțiile din pandemie, organizand o petrecere la care au fost și colegii Dybala și Arthur. Vecinii au chemat poliția, care a spart distracția. Un jucator de la Juventus s-a gandit sa profite de pauza meciurile interțari din preliminariile CM și sa organizeze…

- Premierul Norvegiei, Erna Solberg, și-a cerut scuze pentru incalcarea regulilor menite sa combata pandemia de COVID-19 la propria aniversare. Ea a fost serbata de mai mult de 10 persoane, limita stabilita prin lege, transmite Mediafax.

- Un dosar PENAL, patru permise reținute și peste 60 de sancțiuni, date șoferilor care au incalcat regulile de circulație rutiera, de polițiștii din Alba Politistii din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au organizat, pe raza municipiului, o acțiune cu efective suplimentare. Au fost aplicate 64 de…

- Cel aflat la volan a facut o depasire neregulamentara in timp ce transporta un retinut catre o instanta. Potrivit reprezentantilor IPJ Vaslui, autospeciala condusa de politistul sanctionat nu circula in regim prioritar, asa ca manevra ilegala nu poate fi justificata in niciun fel.