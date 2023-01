Daniel Negreanu a devenit oficial al treilea cel mai bogat jucător de poker din istorie! Câte zeci de milioane de dolari a strâns din turnee Daniel Negreanu a inceput cum nu se poate mai bine anul 2023. Jucatorul profesionist de poker de origine romana a terminat pe locul trei turnamentul Poker GO Cup 2023, Las Vegas, cu 192.000 de dolari. Insa nu recentul caștig reputat la No Limit Hold’em este notabil in cariera sa, ci faptul ca Negreanu (48 de ani) a trecut prin aceste incasari de…50 de milioane $ caștigați oficial in turnee live. Cu 50.116.496 de dolari caștigați in competiții de poker, Negreanu a intrat in clubul select al celor mai bogați trei jucatori profesioniști de poker din istorie, dupa Justin Bonomo (circa 59 de milioane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

