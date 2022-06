In urma cu un an, Daniel Juravle a fost ales viceprimar al municipiului Iași. In tot acest timp au fost puse bazele unor proiecte extrem de importante pentru dezvoltarea orașului. Despre cum a fost acest an de mandat și cum a contribuit viceprimarul Daniel Juravle la implementarea unor investiții, veți putea parcurge in Raportul de activitate prezentat de edil. „Acum un an, cu increderea pe care v-ați pus-o in noi și cu votul colegilor mei, am fost ales viceprimar. La un an distanța, am simțit sa vin catre voi cu un bilanț al activitații. Este drept ce se spune despre timpul care zboara. Anul…